Des Américaines étranglées par leur dette étudiante: "J'ai dû emprunter pour survivre"

Satra D. Taylor, 27 ans, n'en est que plus convaincue de l'"injustice" du système universitaire dans son pays, "onéreux" et "basé sur l'exclusion" selon elle. "Nous avons créé ce système (...) et nous devons le corriger", dit-elle à l'AFP devant le temple du droit américain. La jeune femme explique avoir "malheureusement" dû emprunter 40.000 dollars "pour être sûre de pouvoir survivre" pendant ses études à l'université du Michigan, malgré des aides et une bourse.

"Il y a des étudiants qui n'ont pas acquis la richesse générationnelle leur permettant de s'acquitter du prix de l'université. Tout Américain souhaitant aller à l'université devrait pouvoir le faire, et le faire sans dette", plaide l'Américaine, qui avec la mesure du président démocrate aurait pu bénéficier d'une aide de 20.000 dollars.

Elle dit ne pas avoir été surprise par la décision de la Cour suprême, dominée par les conservateurs, qui déjà la veille avait aboli la discrimination positive à l'université. Mais elle dit s'inquiéter de l'impact "disproportionné" qu'elle aura sur les étudiants noirs et latinos. "Il s'agit non seulement d'une question de justice sociale, mais aussi d'équité raciale", affirme l'Afro-Américaine.

Générations futures

Mina Schultz, 37 ans, qui a notamment étudié à l'université George Washington et emprunté environ 65.000 dollars, souligne aussi de son côté l'impact de la dette étudiante sur l'économie tout entière.

Lorsque la pandémie a frappé et que les remboursements des prêts étudiants ont été gelés, "ça a été une bénédiction", dit-elle à l'AFP devant la Cour suprême. "Nous avons pu contribuer davantage à l'économie", en dépensant ailleurs que dans les remboursements de prêts, que ce soit dans les courses alimentaires, "super chères" à cause de l'inflation, ou la location, explique-t-elle.

Elle-même n'aurait bénéficié que d'un effacement à hauteur de 10.000 dollars, mais cela "aurait été d'une grande aide". "10.000 dollars, c'est énorme pour beaucoup de gens, vous savez", dit la jeune femme, qui doit rembourser 340 dollars par mois -- les paiements devant reprendre à la fin de l'été.

Avec cet aperçu d'une vie sans dette, elle raconte avoir pu quitter son studio et emménager dans un appartement avec une vraie chambre.

Devant les caméras, Shanna Hayes, 34 ans, n'a pas pu retenir son émotion. Sa dette, 130.000 dollars à l'origine, dépasse maintenant les 150.000 dollars en raison des intérêts cumulés sur les 11 dernières années.

Elle appelle à continuer "à demander des comptes à l'administration (Biden) pour ses promesses de campagne", et "à ne pas laisser cette décision (de la Cour) brider l'élan de notre mouvement".

"Je vous demande de vous rappeler que la crise de la dette étudiante affecte nos grands-parents, nos parents (...), enfants et futures générations", a-t-elle lancé.