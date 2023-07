L'UNamur réagit après une référence antisémite formulée par un étudiant: "Véhiculer des idées racistes, c’est punissable par la loi"

La parole est aujourd’hui décomplexée. Les discours haineux, le rejet de la différence et de la classe politique traditionnelle ont trouvé, avec les réseaux sociaux, une caisse de résonance médiatique où le cordon sanitaire n’existe pas.

Ce relent antidémocratique exhale bien au-delà de la toile et des écrans. À Namur, l’ultra-droite se rassemble au bistro, tourne des vidéos devant l’Hôtel de Ville et distribue des tracts sur le marché hebdomadaire. Objectif: donner l’impression qu’elle est devenue fréquentable

Autre signal inquiétant, ces convictions idéologiques nauséabondes vont jusqu’à ébranler la vénérable institution qui façonne les penseurs de demain: l’Université. En témoigne l’événement qui s’est déroulé à l’UNamur au premier quadrimestre de l’année académique 2022-2023, lors d’un cours donné via l’outil pédagogique Wooclap. L’application fonctionne comme un sondage sur smartphone. Les réponses sont partagées sur les écrans de tous les participants.

Ce jour-là, un étudiant a osé une référence aux Dragons célestes. Ces personnages tirés du manga One Piece ont aujourd’hui été détournés pour devenir, sur le web, un symbole antisémite. Le fait est d’autant plus interpellant qu’il s’est déroulé en sciences politiques.

Une mauvaise blague ? L’étudiant n’a pas été identifié. Il est donc impossible de deviner une réelle adhésion à des thèses extrémistes. "Avec Wooclap, il est courant que les étudiants fassent des blagues mais une réponse à connotation raciste, c’est exceptionnel", confie François-Xavier Fievez, vice-recteur de l’UNamur en charge des affaires sociales et étudiantes. "Plus largement, on sent une libération de la parole au sein de la société et il est important que les étudiants comprennent qu’on ne peut pas tout dire. Véhiculer des idées racistes, c’est punissable par la loi et cela entraîne aussi des sanctions au niveau de l’université. L’exclusion définitive", insiste notre interlocuteur.

Lutter contre le "cyber-racisme"

Le rectorat de l’UNamur ne croit pas à l’existence d’un quelconque mouvement d’extrême droite actif au sein du campus, Néanmoins, il devait réagir.

L’université répondra à un appel à projet afin de lutter contre le cyber-racisme. "Il est intéressant de pouvoir se doter d’un modérateur spécialisé dans l’expression sur les réseaux. On pourrait organiser des formations et impliquer les représentants des associations étudiantes comme les cercles, indique le vice-recteur. Il y a un grand nombre de pages et de groupes liés à l’université." Des endroits où les échanges peuvent partir en vrille et qu’il est délicat de réguler. "On y lit parfois des bêtises. On fait des captures d’écran. On a même eu un contact avec un juriste afin de savoir si elles pouvaient être ajoutées à un dossier."

La diversité, une priorité

Des contacts ont également été pris avec Unia (ex-centre de l’égalité des chances) afin d’entreprendre les démarches adéquates en termes de sensibilisation et surtout d’intégration des étudiants d’origine étrangère, de plus en plus nombreux à suivre un cursus à l’université de Namur. "Ça a toujours été une priorité. Et c’est encore plus vrai depuis l’an dernier, explique François-Xavier Fievez. On a constaté que de plus en plus de jeunes venant de l’étranger, notamment d’Afrique du Nord, font le choix de quitter leur pays, leur famille pour faire des études chez nous."

Une diversité inscrite dans l’ADN de l’UNamur et qu’il est nécessaire de défendre vu les turbulences. Et empêcher ainsi le feu qui couve de tourner à l’incendie.

Décloisonner le campus

Avec la Ville de Namur, l’université planche sur l’organisation d’un événement destiné à rapprocher les étudiants et des habitants. "On se rend compte qu’ils voient Namur uniquement comme un campus et ils oublient qu’il y a aussi une ville à côté", explique le vice-recteur François-Xavier Fievez.