Lutte contre le harcèlement à l’UCLouvain : "Le dénoncer, c’est risquer de compromettre sa carrière"

"L’un des constats intéressants concerne le phénomène de hiérarchisation dû à la précarité de certains contrats. On l’observe à l’UCLouvain, ainsi que, j’en suis certaine, dans d’autres établissements d’enseignement supérieur, a fait remarquer Hélène Ryckmans. En effet, les universités sont des lieux particulièrement hiérarchisés et les relations de pouvoir s’y jouent à différents niveaux. Les membres du personnel se voient proposer des contrats précaires ou temporaires et dépendent donc de personnes qui peuvent influencer le cours de leur carrière scientifique et académique, particulièrement au début de celle-ci. Cette précarité et cette dépendance sont soulignées dans le rapport. Parler revient par conséquent à prendre le risque de ne pas entrer dans la carrière ou de la compromettre."

"Des inégalités frappantes"

La députée chastroise relève aussi "des inégalités frappantes" en termes de carrière: "Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Par exemple, pour l’année 2019-2020, 71% des maîtres de recherches, 78% des directeurs de recherche, 66% des professeurs et 82% des professeurs"ordinaires"sont des hommes. Ces derniers sont aussi majoritaires dans les principaux organes de décision et aux postes stratégiques, comme dans le pouvoir organisateur, le conseil d’administration, parmi les doyens de faculté ou les présidents d’instituts de recherche."

Les députées Pavet et Ryckmans ont également commenté la vingtaine de pages de recommandations au sujet du harcèlement et des violences de genre.

"Les victimes qui parlent prennent un risque réel"

"Ce rapport met en évidence les relations de pouvoir dans le cadre académique, notamment entre étudiants et professeurs ou encore entre jeunes chercheurs et maîtres de recherches. Celles-ci sont un frein à la parole, note Amandine Pavet. Étant donné l’influence que certaines personnes peuvent avoir sur le parcours universitaire ou académique, les victimes qui parlent prennent un risque réel. Le rapport relève ensuite la confusion qui existe concernant les procédures de signalement et la cellule qui doit écouter et accompagner les victimes. Il recommande de faire de cette cellule un organe institutionnel indépendant de l’université et de lui accorder plus de moyens financiers et humains. Selon nous, seule une structure indépendante des établissements, mais présente sur les campus et identifiable par tous les étudiants et étudiantes permettrait réellement de faire reculer les violences sexuelles et sexistes. Ces organismes nécessitent des équipes fournies capables de mener une prévention forte et d’accompagner les victimes. "

"La situation a trop peu évolué ces vingt dernières années"

La ministre Valérie Gatigny (MR) a, dans la foulée des interventions des députées, regretté que "les inégalités entre les hommes et les femmes sont malheureusement encore fortement présentes dans les carrières professionnelles. La situation a trop peu évolué ces vingt dernières années. De nombreuses études ont démontré que les inégalités des femmes et des hommes dans les carrières scientifiques et académiques demeurent importantes".

Les autorités de l’UCLouvain ont assuré à la ministre qu’elles allaient "très prochainement" se saisir des conclusions du rapport "rédigé en totale indépendance".