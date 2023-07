Au moment de tirer le bilan de ma première année en biologie à l'université, je me sens triste et déçue. J'ai réussi 3 examens sur 13. Je vais repasser certains examens en août mais je sais déjà que je ne pourrai pas tous les repasser. Pourtant, j'ai été à tous les cours et j'ai beaucoup étudié pendant le blocus. Aujourd'hui, je me sens démotivée. Je n'ai pas l'habitude des échecs. En secondaire, j'avais une moyenne de 18/20 sans étudier. Je me contentais de relire une fois mon cours avant les contrôles. J'étais une très bonne élève, et maintenant je suis confrontée à une situation que je n'ai jamais connue.

Je précise que mon parcours est un peu particulier puisque j'ai réussi un bachelier dans le domaine culturel. Mais, au bout de trois ans d'études réussies, je me suis rendue compte que j'adorais la culture, mais pas pour en faire mon métier. J'ai donc décidé de commencer un cursus scientifique. J'ai fait une première année en chimie dans une université (pas terminée) puis j'ai refait une première année en biologie dans une autre université. Je me vois bien travailler dans la génétique plus tard, car j'adore ce domaine et les cours me parlent.

Entre mon bachelier en arts visuels et mon cursus scientifique, beaucoup de choses ont changé. Je suis passée de la haute école à l'université. Et je suis passée d'un cursus où il y avait énormément de pratique à un cursus où il y a beaucoup de théorie, dont des connaissances scientifiques à avoir alors que je n'ai plus touché aux sciences depuis quatre ans. Heureusement, mon père m'aide à combler ces prérequis en refaisant les exercices avec moi.

Dès que j'ai été confrontée à mes premiers échecs, je me suis rendue au service d'aide de mon établissement. J'ai suivi plusieurs ateliers pour m'aider à trouver ma méthode de travail. Je comprends la théorie qui m'a été expliquée mais au moment de la mettre en pratique, je rencontre des difficultés. La conseillère m'a expliqué que la haute école était peut-être davantage faite pour moi que l'université, mais le problème est que je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais en haute école. Du coup, je me sens un peu perdue.

Heureusement, je suis bien entourée. Mes parents me soutiennent dans mes choix. Mes amis aussi sont très présents. Mais il m'arrive encore de douter de mon choix d'étude et de mes capacités.

Tu te reconnais dans le cas de Marie?

Précisons que les échecs ne sont pas dus à un manque d'intelligence. Ils sont le fait de plusieurs facteurs : une méthode de travail inadéquate, une mauvaise orientation dans le cursus ou dans le type d'études, une situation personnelle difficile, un mauvais environnement de travail... Si tu ne comprends pas les raisons de ton échec, on te conseille vivement de faire appel aux services d'aide de ton établissement. Parler avec un conseiller ou une conseillère t'aidera à y voir plus clair. Vous pourrez discuter ensemble de tes motivations, et de la meilleure orientation possible pour toi (celle que tu avais choisie ou une autre). Vous pourrez aussi discuter des éventuelles remédiations dont tu pourrais avoir besoin avant la rentrée.

Parfois, un coup de pouce est nécessaire pour trouver sa voie. Précisons d'ailleurs que cette voie ne passe pas forcément par une haute école ou une université, il existe aussi d'autres formations comme l'alternance ou la promotion sociale. Le plus important est de trouver un domaine épanouissant !

* prénom d'emprunt

