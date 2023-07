Nous sommes en juin 1989. Je me présente à l'examen oral. Un célèbre homme politique et ancien ministre me reçoit. Il est 14h et je suis son premier étudiant après le repas de midi. Il fait chaud dans les locaux du bâtiment Leclercq. La porte s'ouvre et il m'invite à m'asseoir pour préparer le cas qu'il me demande de résoudre. L'observant d'un oeil, je remarque qu'il semble en pleine digestion ... un peu évasif. C'est le moment.

Mon coeur s'accélère et je prends place en face de lui. Il me donne la parole et j'expose ma résolution de cas. C'est un cours que j'avais beaucoup apprécié et j'étais donc plutôt en confiance. Je déroule. Soudain, qu'est-ce que je vois: mon professeur a piqué du nez. Un sommeil subit et profond. Je poursuis car, me dis-je, je ne vais pas risquer de le réveiller si vite. Dix minutes plus tard, mon exposé se termine et l'enseignant se réveille en sursaut. Je constate sa gêne et me demande ce qu'il va bien pouvoir me dire. Comme si de rien n'était, il me remercie et m'invite à sortir.

Quelle ne fut pas ma surprise 15 jours plus tard lorsque j'ai découvert ma note. 17/20. Plus que la grande dis. Je me suis dit qu'il a tout de même été bon joueur. Merci monsieur le professeur !