Etudes de médecine : plus de 5.300 candidats inscrits au concours d'entrée pour 1.543 places

Plus de 5.300 candidats se sont inscrits au premier concours d'entrée en faculté de médecine et de dentisterie dont la première édition se tiendra le 25 août prochain, a indiqué mercredi l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares).