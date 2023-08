College Rover, un site qui compare les établissements scolaires américains, a publié les résultats d’un sondage plutôt amusant. Ce sondage s’est intéressé aux habitudes musicales des étudiants. Sur les 1.025 étudiants de 18 à 23 ans, il apparaît que 38 % écoutent souvent de la musique en étudiant et 27 % le font toujours.

Pourquoi écouter de la musique en étudiant ?

Les bienfaits de la musique sont nombreux. Elle permet généralement de réduire le stress et d’améliorer la concentration. Deux bienfaits qu’on retrouve dans les réponses des jeunes. 69 % des étudiants qui écoutent de la musique déclarent le faire pour rendre l’étude plus agréable, 64 % pour réduire le stress et 60 % pour être plus motivé.

Quelle musique est la plus efficace pour étudier ?

Les répondants ont été invités à classer les différents genres de musique en fonction de leur potentiel de “distraction” et de “productivité”. Selon les jeunes, les musiques qui distraient le plus sont le hip-hop, le rap et le métal. Et celles qui permettent d’être le plus productif sont la musique classique, les musiques instrumentales et lo-fi. Selon le sondage, les étudiants qui ont les meilleures notes et qui écoutent de la musique en étudiant préfèrent généralement la musique classique et instrumentale.

©Minerva Studio – Fotolia

Ils ne se cantonnent toutefois pas à ce style puisqu’il leur arrive d’écouter des chansons avec des paroles lors de leur session d’étude. Dans ces cas-là, il apparaît que l’artiste la plus écoutée par les étudiants ayant de bonnes notes est Taylor Swift, suivie par The Weeknd et SZA.

Ces résultats ne sont pas surprenants et coïncident avec les études déjà menées par Spotify. Le géant du streaming musical a analysé les musiques qui se trouvaient dans les playlists “étude” et il apparaît que les musiques lo-fi, classique et instrumentale arrivent en tête.

Quels critères doivent avoir les musiques qu’on écoute en étudiant ?

Les meilleures musiques pour étudier doivent répondre à plusieurs critères :

- Ne pas être trop lentes ni trop rapides

- Avoir un volume faible

- Ne pas déconcentrer

- Mettre de bonne humeur

Il faut ainsi éviter d’écouter ses chansons préférées qui risquent de déconcentrer plus qu’autre chose.

La Libre Etudiant t’a concocté plusieurs playlists à écouter en étudiant sur son compte Spotify.