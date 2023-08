Identifier les causes de son échec

Un échec ne sert que si l’on parvient à en identifier les causes. As-tu raté à cause d’un mauvais environnement de travail ? À cause de mauvaises notes de cours ? À cause d’une mauvaise méthode de travail ? Fais ton introspection et pointe les éléments que tu peux améliorer. Mets tout en œuvre pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Au besoin, aide-toi d’un(e) professionnel (le).

Ne pas être trop ambitieux

Si tu as trop d’examens à repasser, il peut être intéressant de te concentrer sur les plus gros cours plutôt que de vouloir tous les tenter. Garde toutefois en tête les règles de réussite qui s’appliquent à ton cas personnel.

Prendre des conseils auprès de celles et ceux qui ont réussi le cours

Peut-être avaient-ils des exemples d’examens des autres années que tu n’avais pas ? Peut-être avaient-ils des notes de cours plus précises que les tiennes ? Essaie de te procurer les documents dans lesquels ils ont étudié. Cela peut te filer un coup de pouce.

Trouver sa méthode

Toutes les méthodes d’étude ne conviennent pas à tout le monde. Tes échecs sont peut-être dus à une mauvaise méthode de travail. Si tu n’étudies pas de la bonne façon, ton étude sera moins efficace et te prendra plus de temps. Rappelle-toi également qu’on étudie pas de la même manière pour un QCM que pour un examen oral.

Etablir un planning d’étude efficace

Ce conseil s’applique bien évidemment à toutes les sessions. Etablir un planning réaliste est le premier pas vers la réussite. Prévois également des temps de repos qui te permettront d’assimiler correctement la matière. Suis nos conseils pour élaborer un bon planning d’étude.

Prendre le temps de profiter des vacances

Certes, tu as une seconde session et tu veux absolument la réussir. Mais n’oublie pas de te prévoir des moments d’amusement. Si tu ne fais qu’étudier, tu risques de t’épuiser très vite. Ne culpabilise pas sur tes pauses, elles sont nécessaires pour bien assimiler la matière (à condition de trouver un juste équilibre).