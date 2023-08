Des étudiants en droit créent leur association de conseils juridiques axés sur le numérique

”Cela concerne donc des personnes qui, par exemple, à cause d’un algorithme, n’ont pas touché le bon montant d’allocations ou en ont été illégitimement privées. On peut aussi recevoir des gens qui ont acheté un produit en ligne et qui s’interrogent sur leurs droits en matière de retour ou encore des personnes qui auraient été forcées de payer électroniquement alors qu’elle n’avait que du cash sur elle”, précise la présidente. “Tout ce qui concerne les problèmes juridiques liés au numérique en résumé.”

Un avis et une aide dans les démarches

Pour tous ces cas (et encore d’autres), les étudiants fournissent un premier avis et des conseils sur les démarches à entreprendre. “Nous ne sommes pas avocats donc nous ne pouvons pas plaider, mais nous pouvons informer au mieux les gens grâce à ce que nous avons appris dans nos cours”, poursuit-elle. L’association peut donc aider les étudiants, mais pas que. Tout le monde est le bienvenu.

Toujours dans cette idée d’informer, les trois étudiants publient chaque semaine sur leurs réseaux sociaux des fiches explicatives qui résument les droits des citoyens en matière de numérique. Ils ont également dans l’idée de développer des cafés-débats durant lesquels les participants pourront interagir de manière informelle avec des experts qu’ils solliciteront.

Une idée qui sort du lot

”Nous nous sommes intéressés au numérique car peu d’associations le faisaient”, explique Matteo, co-fondateur. “Beaucoup d’associations donnent du matériel informatique, mais peu informent les utilisateurs sur leurs droits”, appuie Maurine. La jeune femme, qui a eu l’occasion de rendre visite par le passé à des personnes en vulnérabilité numérique, n’a pas hésité bien longtemps avant de fonder sa propre association. Pour Matteo, en revanche, c’était une première. “Je suis content de m’occuper d’un projet concret qu’on a bâti de toutes pièces.”

En plus d’aider les gens, c’est aussi une belle occasion pour eux de mettre en pratique ce qu’ils ont appris durant leurs cours. “En cas de doute, on demandera conseil à nos professeurs. Nous voulons relayer une information exacte”, précisent les étudiants.

Si leur projet en est à ses débuts, tous pensent déjà à la suite. “On va rencontrer plusieurs communes pour présenter notre projet. Notre idée serait qu’elles servent de relais et nous amènent les personnes qui ont des questions juridiques.”

=> Retrouvez les conseils de “Web&Mon droit” tous les mois sur notre compte Instagram “La Libre Etudiant”