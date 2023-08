Comme elle l’a expliqué au journal The Guardian, la professeure ne compte pas rendre son cours “Literature : Taylor’s Version” obligatoire. Elle souhaite faire des comparaisons entre les textes de la chanteuse américaine et ceux d’auteurs plus classiques. Elle souhaite dégager les différents thèmes qui se cachent derrière le répertoire de Taylor Swift.

À travers le féminisme et l’image de l’antihéros, Elly McCausland compte chercher les références littéraires qu’aborde Taylor Swift et comprendre ce qui pousse certaines personnes à s’identifier à une chanson plutôt qu’une autre. Mais elle ne veut pas créer un fanclub : “L’objectif principal est la littérature, mais je veux aussi que nous réfléchissions de manière critique à Swift. Je ne vais absolument pas rassembler tous les Swifties”, assure-t-elle.

Comme on peut s’y attendre, le cours connaît déjà un franc succès avant même d’avoir commencé : “Je n’ai jamais reçu autant de mails d’étudiants enthousiastes demandant s’ils pouvaient suivre le cours, se réjouit Elly McCausland. Et aussi de personnes qui ne sont pas étudiantes, des gens qui ne font pas partie de l’université et qui veulent participer d’une manière ou d’une autre.”