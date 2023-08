Les coups de feu ont été tirés dans un laboratoire du campus de l'université de Caroline du Nord (UNC), à Chapel Hill, lundi peu après 13h00, heure locale (19h00, heure de Bruxelles).

L'université et la police ont, dans la foulée, demandé aux étudiants et au personnel de l'université de se barricader dans les bâtiments de l'université en raison de la présence "d'une personne armée et dangereuse sur le campus ou à proximité".

Après une heure et demie de recherches, la police a finalement interpellé une personne suspectée d'être le tireur. L'alerte a ensuite été levée.

Les motivations du tireur présumé n'ont pas été éclaircies à ce stade.