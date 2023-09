Combien coûte une année dans le supérieur ? Une nouvelle étude répertorie les frais à prendre en compte

Premier constat : le prix d’une année d’études a augmenté par rapport à l’année dernière. À l’exception du prix du minerval, qui n’a pas bougé depuis des années, tous les autres coûts ont augmenté de 11 % à cause de l’inflation, explique le centre d’études.

Combien coûte une année d’études dans le supérieur ?

Il existe plusieurs méthodes de calcul pour estimer le coût réel d’une année d’étude. D’autres bilans faisaient état d’un montant compris entre 8.000 et 12.000 euros par an. Selon le CEBUD, qui s’est intéressé uniquement à la Flandre, il apparaît que le prix moyen d’une année dans le supérieur est aujourd’hui de 16.281 euros pour un étudiant kotteur, et de 10.739 euros pour un étudiant qui fait la navette. L’année dernière, ces prix étaient respectivement 900 et 600 euros plus bas. Comme on l’a dit, ces calculs ont été réalisés pour la Flandre, où le prix du minerval est plus élevé qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles notamment. Ces estimations tiennent également compte d’autres frais que ceux purement liés aux études. Par exemple, un étudiant devra manger, qu’il fasse des études ou non.

Comment est calculé le montant d’une année d’études dans le supérieur ?

Coût des études Frais d'inscription

Bourse

Condition modeste

Prix normal 129 euros (contre 0 en FWB)

576 euros (contre max 374 en FWB)

1092 euros (contre max 835 en FWB) Manuels 270 euros Ordinateur et budget impression 264 euros Autres coûts liés aux études 182 euros Frais de déplacement (en train) De 232 à 247 euros Frais de logement (pour les étudiants kotteurs) 5133 euros Autres frais variés De 18 à 21 euros

Quels sont les autres frais à prendre en compte lors d’une année d’études ?

On parle ici de frais que le jeune aurait eu de toute façon, études ou non, étant donné qu’il doit bien se nourrir, s’habiller et se déplacer.

Kotteurs Non-Kotteurs Nourriture 2804 euros 2483 euros Vêtements 641 euros 632 euros Santé et soins 538 euros 478 euros Loyer/Maison (les frais qu'entraînent un jeune qui vit dans un logement) 1772 euros 1772 euros Détente 2934 euros 2934 euros Mobilité 383 euros 383 euros

Comment faire baisser le prix d’une année d’études ?

Dans un précédent article, on t’expliquait comment faire baisser le prix d’une année d’études. Plusieurs solutions existent : demander une bourse, faire appel aux services d’aide de ton établissement, opter pour la seconde main,…