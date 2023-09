1. Prépare-toi à l'avance

Avant le jour J, assure-toi de savoir où tu dois aller, et à quelle heure tu es attendu. Ce n'est jamais une bonne idée de rater les premiers cours étant donné que c'est là qu'on t'expliquera ce que les professeurs attendent de toi et qu'on te donnera d'autres informations pratiques. Pour éliminer tout stress, arrive bien en avance.

2. Aborde les autres étudiants pour te créer un réseau d'amis

La majorité des étudiantes et étudiants qui sont dans ton auditoire sont exactement dans le même cas que toi : ils ne connaissent personne. N'hésite donc pas à faire le premier pas et à sympathiser avec tes voisins dès le premier jour. Pose-leur des questions, tente d'en apprendre plus sur eux. N'hésite pas à leur proposer de passer la pause de midi ensemble. Cette démarche sera généralement appréciée des autres.

3. Trouve l'équilibre entre cours et sorties

L'entrée dans le supérieur est synonyme de liberté. Il n'y a en effet plus personne pour te forcer à travailler régulièrement. Il peut donc être tentant d'en profiter pour faire énormément de sorties. Celles-ci font partie de l'expérience étudiante, mais n'en oublie pas de travailler pour autant. Si tu vas à tous les cours et que tu travailles régulièrement, ton premier blocus n'en sera que plus facile !

4. Trouve des réponses aux questions que tu te poses

Tu te demandes quelles sont les règles de réussite suite au décret paysage? Tu ne sais pas où trouver tes notes de cours? Tu n'as pas compris quelque chose? Ne laisse surtout pas ces interrogations en suspens. C'est le meilleur moyen de te rajouter du stress inutile.

5. Profite de toutes les activités

Être étudiant, ce sont les études, les fêtes mais aussi tout un tas d'autres expériences à ne pas manquer! Profite des infrastructures sportives, n'hésite pas à te rendre aux activités des kots-à-projet. Bref, profite autant que tu peux !