L'ULB facilite le parcours académique des étudiants reconnus comme aidants proches

Depuis cette rentrée 2023, l'ULB propose ce statut particulier aux jeunes reconnus comme aidants proches. "Il s'agit d'une première au sein des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles", explique l'université. Cela concerne les jeunes qui doivent gérer leurs études tout en apportant leur aide à un proche en situation de dépendance, à la suite d'un handicap, d'une maladie physique ou mentale, d'un accident, d'une addiction...

Quels avantages pour un étudiant aidant proche?

"Concrètement, l’octroi de ce statut sera principalement conditionné à une reconnaissance préalable de la mutuelle et donnera lieu à des aménagements touchant, entre autres, aux horaires (cours, évaluations, examens, travaux pratiques). Il s’agit d’apporter une attention particulière et de favoriser la réussite de ces étudiants qui conjuguent études, appui dans les soins, tâches ménagères et administratives, notamment, et subissent ainsi une lourde charge dans le cadre de solidarités familiales", explique Alain Levêque, conseiller inclusion auprès de la rectrice de l’ULB.

Comment obtenir ce statut?

Pour obtenir ce statut particulier, il faut au préalable une reconnaissance de la mutuelle. Il suffit ensuite d'en faire la demande auprès de l'ULB.