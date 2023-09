10 lieux à repérer assez vite lors de ton arrivée à l’université

Débarquer à l’université ou en haute école quand on vient de terminer ses secondaires a de quoi inquiéter. En effet, il existe beaucoup de différences entre ces deux types d’enseignement. Toutefois, la grande majorité des étudiantes et étudiants finissent par prendre leurs marques. Pour faciliter au mieux ton arrivée, on te conseille de directement repérer ces 10 lieux incontournables.