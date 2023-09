Avec ce logiciel, les étudiants ne feront plus de fautes d’orthographe

1. La réussite

Certains professeurs retirent des points s’il y a trop de fautes d’orthographe. Les enseignants et les professeurs sont attentifs à la qualité de l’expression écrite.

2. La crédibilité

Un texte sans faute d’orthographe renforce la crédibilité de l’étudiant. Les travaux académiques, les rapports de recherche et les présentations professionnelles sont pris plus au sérieux lorsque l’orthographe est soignée.

3. La communication

L’orthographe et la ponctuation sont gages d’une communication efficace. Des erreurs peuvent entraîner des malentendus et des interprétations incorrectes. En faisant attention à leur orthographe, les étudiants minimisent les risques de confusion et d’ambiguïté dans leurs communications.

4. Le professionnalisme

Une orthographe impeccable est un atout majeur sur le marché du travail. Les étudiants qui développent une orthographe solide sont mieux préparés à rédiger des rapports, des e-mails, des présentations et d’autres documents essentiels dans le monde du travail. Les employeurs valorisent la capacité des candidats à communiquer correctement par écrit, ce qui peut augmenter les chances d’obtenir un emploi et de progresser dans sa carrière.

Comment avoir une bonne orthographe quand on est étudiant ?

Antidote, le plus grand logiciel d’aide à la création, fournit une aide à la rédaction à tous les étudiantes et étudiants qui en ont besoin. En quelques clics, Antidote pointera les fautes d’orthographe avec une infobulle expliquant la faute (afin de s’instruire), proposera de remplacer un mot par un synonyme plus adapté ou pointera les répétitions.

À̀ chaque édition, Antidote propose des nouveaux outils, correcteurs, dictionnaires et guides. 150 spécialistes participent à son enrichissement régulier, en français et anglais.