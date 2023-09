"J'ai été interpellée de voir à quel point il était difficile pour les étudiants de trouver les bonnes clés pour avancer", explique-t-elle. Afin de les aider au mieux, elle organise, du 1er au 5 octobre 2023, des conférences-ateliers en ligne et gratuites. Le but ? Leur permettre de trouver la balance entre études et fun.

Comment trouver un équilibre entre détente et études ?

"On peut penser que c'est simple mais cela ne l'est pas tant que ça. Certains jeunes étudient trop, quitte à passer à côté d'activités sympas, d'autres se laissent embarquer dans les sorties et délaissent leurs études. Il ne faut pas oublier que les étudiants viennent du secondaire où l'organisation était totalement différente. Certains jeunes qui viennent me voir n'avaient jamais fait de planning avant. Or, un bon planning est essentiel pour bien s'organiser et trouver l'équilibre entre tout ce qu'il y a à faire quand on est jeune."

Thérèse met d'ailleurs les étudiants en garde : "une mauvaise organisation peut les conduire à une deuxième session gigantesque ou à rater leur année". Malheureusement, les jeunes commencent souvent à s'inquiéter de leur potentielle mauvaise méthode de gestion après leur première session. "Pourtant, prendre les devants permettrait de leur faire gagner du temps", explique Thérèse, qui se voit une "boosteuse de potentiel".

Comment lutter contre la procrastination ?

"Je conseille aux étudiants de s'y mettre tout de suite, de ne pas attendre la fin du chapitre ou d'être deux semaines avant le blocus pour travailler. Travailler un peu tous les jours permet de se voir avancer et de gagner du temps pour le blocus." Et pour les étudiants procrastineurs ? "C'est le fléau des étudiants", plaisante celle qui avoue l'être un peu également. "Il y a de nombreuses distractions, ce n'est pas facile. On a tous et toutes tendance à remettre les choses au lendemain, mais je leur conseille de se mettre des petits objectifs chaque jour. Y aller progressivement permet de s'éviter une montagne de choses à faire à la fin. C'est une bataille à livrer contre soi même."

-> Envie d'autres bons conseils? Du 1er au 5 octobre 2023, le "Sommet des équilibristes" propose une série de conférences gratuites et en ligne aux étudiants. Toutes les infos sont disponibles ici.