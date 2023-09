Les textes de Taylor Swift "peuvent ressembler à de la poésie", lance une étudiante. Il est trop tôt pour savoir si la chanteuse de 33 ans aura le même impact que William Shakespeare, estime un de ses camarades. L'auteur du XVIe siècle a écrit 39 pièces de théâtre et plus de 150 poèmes, tandis que Taylor Swift a enregistré dix albums.

Qu'est-ce que Shakespeare et les grands noms de la littérature classique ont en commun avec la célèbre auteure-compositrice-interprète contemporaine ? C'est le sujet du cours d'Elly McCausland, intitulé "Littérature version Taylor" pour les étudiants en master de l'université de Gand.

Lors du premier cours, lundi, l'enseignante a piqué la curiosité de ses élèves en les interrogeant, par exemple, sur ce qui rend certaines oeuvres intemporelles. Son objectif: rendre la littérature plus accessible.

"J'aimerais que les gens s'intéressent à la littérature, qu'ils y réfléchissent d'une nouvelle manière et qu'ils se rendent compte qu'en fait, même la littérature d'il y a des siècles et des siècles a toujours quelque chose à ajouter à nos conversations", explique-t-elle à l'AFP.

"Une vraie poétesse"

Le cours de dix séances utilise des références aux chansons de Swift et se concentre sur des oeuvres classiques comme "Villette", le roman de Charlotte Brontë.

Le succès est au rendez-vous avec 61 étudiants inscrits, soit deux fois plus que d'habitude. Certains viennent même d'autres villes de Belgique.

Zina Ringoot, 20 ans, a fait un trajet de 90 minutes depuis Anvers. "Je suis une grande fan de Taylor Swift", explique cette étudiante en master de littérature anglaise. Elle souhaite rédiger une thèse sur l'album "folklore" et son lien avec le romantisme. Joris Verschelde, 21 ans, admet qu'il n'est "pas un grand fan" mais qu'il voulait "voir le lien entre les chansons et ce que nous avons déjà appris" dans les textes plus anciens.

L'auditorium sans fenêtre est souvent rempli de rires, même si des thèmes sérieux sont à l'ordre du jour, comme le féminisme, le sexisme et la misogynie.

Des critiques rejettent les comparaisons avec les grands auteurs, mais Taylor Swift compte aussi des admirateurs parmi les experts de Shakespeare, dont l'universitaire britannique Sir Jonathan Bate.

"Il ne s'agit pas seulement d'un showbiz de grande classe, Taylor Swift est une vraie poétesse", a-t-il écrit dans le Sunday Times en avril, après avoir assisté à un concert de l'artiste lors de sa tournée Eras qui a battu tous les records.