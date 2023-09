La réforme du calendrier académique, ce n'est pas pour tout de suite

Au printemps dernier, le même conseil d'administration n'était déjà pas parvenu à s'entendre sur une esquisse de réforme. Celui-ci avait alors décidé de se donner six mois de plus pour dégager un consensus, mais sans résultat donc.

Après la réforme du calendrier dans l'enseignement obligatoire l'an dernier, l'idée avait rapidement circulé de modifier également les rythmes de l'enseignement supérieur. L'objectif affiché était alors d'anticiper la rentrée académique à la fin août et de réorganiser les périodes de cours et sessions d'examens afin d'assurer de vraies périodes de repos aux étudiants et enseignants.

Sentant de premières résistances, la ministre de l'époque, Valérie Glatigny (MR), avait toutefois indiqué qu'aucune réforme ne serait appliquée sans un "large consensus" des acteurs du secteur.

Or, le sujet divise. Les contraintes organisationnelles des universités, Hautes écoles et écoles supérieures des arts ne sont en effet pas partout les mêmes. Et les étudiants, eux, ne veulent pas de la réforme.

Au printemps dernier, la Fédération des Étudiants francophones (FEF) avait ainsi dénoncé un "calendrier du burn out" pour les étudiants, en particulier les jobistes.

Face à ces divisions persistantes, plus aucune réforme des rythmes académiques ne devrait logiquement intervenir sous cette législature encore.