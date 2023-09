En tête du classement se trouvent l'université d'Oxford, suivie de Stanford et du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

La vingtième édition du classement inclut 1 904 universités de 108 pays et régions.

La liste est élaborée en se basant sur dix-huit indicateurs liés à l'enseignement, à la recherche, au transfert de connaissances et à l'internationalisation.

Domination des universités américaines

Les États-Unis comptent sept universités parmi les dix premières du classement, en plus de Stanford et du MIT, on retrouve Harvard (4e place), Princeton (6e), le California Institute of Technology (7e), l'université de Californie à Berkeley (9e) et Yale (10e). De plus, 56 universités américaines figurent parmi les deux cents premières et 169 font partie de la liste complète.

Le Royaume-Uni compte trois universités parmi les dix premières. L'université d'Oxford occupe la première place pour la huitième année consécutive. L'université de Cambridge se classe cinquième, suivie de l'Imperial College London à la huitième place. Le pays compte 104 universités dans le classement.

Les universités belges

Notre pays ne figure qu'une seule fois dans le top 100 avec la KU Leuven. L'université de Gand se classe à la 115e place, suivie de l'UAntwerpen (161e) et de l'Université catholique de Louvain de Louvain-la-Neuve (168e). L'ULB et la VUB se situent entre la 201e et la 250e place, l'université de Liège est classée entre la 301e et la 350e place, l'UHasselt entre la 351e et la 400e, l'université de Mons entre la 501e et la 600e, et l'université de Namur entre la 601e et la 800e place.