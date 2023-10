D'après les données de la Fédération des étudiants francophones, environ 80 000 jeunes, soit près de 40 % des 220 000 étudiants de l'enseignement supérieur, seraient touchés par la précarité étudiante. Nombre de ces étudiants proviennent de milieux socio-économiques défavorisés. Qu’advient-il des obstacles auxquels ils sont confrontés ? Quelles sont les solutions proposées par l’Etat, les universités et les instances externes ?

L’enseignement supérieur représente une porte d’entrée vers l’émancipation personnelle et professionnelle, la mobilité sociale et plus largement l’avancée de la société. Seulement, l’accès à cet enseignement reste relativement peu polarisé ; le public universitaire est, dans son ensemble, plutôt favorisé. Pour beaucoup d’étudiants issus de milieux défavorisés, cette porte d’entrée semble verrouillée par différents obstacles financiers, sociaux et culturels.

Quels obstacles ?

Un des principaux problèmes reste la charge financière que représente l’enseignement supérieur. Certaines familles n’ont pas toujours les moyens de financer les études de leurs enfants.

Selon l’Observatoire belge des inégalités, les étudiants d’origine sociale populaire sont les plus nombreux à avoir une privation de matérielle sévère. Elle se caractérise entre autres par la difficulté d’achat de leur syllabis. Ce sont également les plus susceptibles de vivre dans un logement bruyant, s’ils en ont. Bref, les frais de scolarité élevés, le financement d’un logement et des divers loisirs, représentent pour ces familles une barrière à l’accès à l’université.

Il existe un autre problème lié aux inégalités d’accès à l’université qui est socio-culturel. Les étudiants issus de milieux défavorisés manquent parfois de soutien de leur entourage. Celui-ci reste souvent dans une dynamique professionnelle qui ne valorise pas toujours la poursuite des études supérieures. Cette absence de modèles éducatifs laisse ces étudiants livrés à eux—même.

Quelles solutions ?

Le système de bourse universitaire représente une des aides accordées par les communautés aux élèves issus de milieux économiquement moins favorisés. Cependant, leur obtention est généralement soumise à certaines conditions spécifiques, les bénéficiaires devant remplir des critères préétablis.

Pourtant, même avec ce système, les étudiants boursiers rencontre des difficultés. “La bourse universitaire m’aide à payer mon kot, mais les 1600 euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est pas toujours assez pour les dépenses du quotidien” confie Cédric, étudiant boursier depuis l’année passée. Il continue : “Je dois travailler au Quick toutes les semaines pour arrondir mes fins de mois. En plus, l’administration prend du temps, j’ai reçu ma bourse sur le tard l’année passée, en février.”

Une autre solution pouvant, elle, faire considérer les études supérieures à ces étudiants comme une possibilité réaliste est la mise en place de programmes d’orientation. Par exemple, le SIEP, le Service d’Information sur les Études et les Professions, met à disposition toutes les informations sur les études, les formations et les professions.

Il existe également d’autres ressources en ligne comme inforjeunes.be qui recense toutes les informations répondant aux problématiques des jeunes.

Le site mesétudes.be, site de référence sur l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, peut également aider en centralisant l’ensemble des programmes d’études diplômantes et en explicitant tout ce qu’il faut savoir sur les universités belges.

Surmonter ces barrières est la seule façon de construire une société où chaque étudiant, indépendamment de son origine sociale, pourra pleinement réaliser son potentiel.