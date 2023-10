L'université est supposée préparer les étudiants à s’aventurer dans la vie active. Cependant, on peut remarquer que parfois, les étudiantes et étudiants, en sortant de leurs études, ne savent pas ce qu’ils veulent faire et surtout comment mettre en œuvre de manière pratique leurs compétences théoriques.

Des compétences théoriques

Les différentes filières qu’offre l’université ne permettent pas la même mise en pratique de nos compétences théoriques. Les filières sociales et économiques offrent une large formation théorique, tout comme celle de droit, de philosophie et d’histoire. Pour certains secteurs, il est très dur de mettre en oeuvre des cours qui peuvent tester leurs compétences acquises. Les étudiantes et étudiants en droit diront que les cours qu’ils étudient mènent à la pratique via les fameux casus, même si cela reste très théorique. Les perspectives d’emploi que les étudiants pourraient briguer pendant les études, ainsi qu’à la fin de leur bachelier ou master, ne sont pas si claires. Il n’est pas toujours évident de savoir où ils peuvent postuler et surtout ce qu’ils peuvent faire.

Le constat est le même pour toutes les filières présentées plus haut, elles sont considérées comme des filières plus intellectuelles et donc moins manuelles, où les compétences techniques sont moins valorisées et il est surtout compliqué de former aux différents métiers possibles en classe étant donné la diversité importante de débouchés professionnels.

Pendant leurs études et aussi à la fin, les emplois auxquels les étudiants peuvent postuler sont assez abstraits. Caroline, qui a étudié le droit et qui travaille maintenant au SPW, raconte: “On n’est pas vraiment formé lors de nos études. En droit, on nous apprend à savoir où chercher. J’ai commencé mon premier travail comme juriste et je ne savais pas ce que j’allais vraiment y faire”. Le constat est le même quand elle est rentrée dans l’administration publique “On m’a mise devant un ordi, à un bureau sans vraiment me dire ce que je devais faire et par où commencer”.

Il est vrai que les insertions dans le monde du travail à l’université sont assez peu présentes. La plupart se font via un stage au cours du master, pour une durée très courte. Et encore, pas pour toutes les formations. La période de stage est souvent en lien avec le mémoire et à intercaler dans son horaire de cours.

Aux compétences pratiques

A l’instar de ce qui se fait dans les universités, les hautes écoles sont beaucoup plus à la pointe dans ce cas-ci. Il faut aussi dire que la distinction entre l'enseignement universitaire et de la haute école réside principalement dans le style de formation. La haute école aura une approche beaucoup plus pratique, beaucoup plus professionnalisante que l’université. La haute école donne, et ce dès la première année de formation, un stage dans différentes institutions ou entreprises. Les étudiantes et étudiants sont donc vite plongés dans le grand bain du monde actif.

C’est un style de formation qui fait ses preuves, les entreprises sont toujours heureuses d'accueillir des étudiants possédant un bagage technique plus important. Avec un stage annuel, les étudiants savent à quoi s’en tenir et comprennent directement la réalité de leur travail, cela leur permet aussi de mieux orienter leur choix de carrière. En clair, les stages leur permettent de confirmer ou infirmer leur profession future et de mieux réagir en cas de stage qui ne se déroulerait pas selon leur idée initiale.

Quoi qu’il en soit, les études permettent une intégration dans le monde du travail, même si les formations en haute école préparent de facto mieux vu leur angle d’approche dans les formations. N'hésitez pas à tester différents postes, on ne sait jamais, peut-être que votre job de rêve se trouve peut-être au détour d’une annonce LinkedIn inattendue.