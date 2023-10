Un étudiant de l’UCLouvain crée un blog pour aider les étudiants en droit : “Le but est de leur faire gagner du temps”

L’étudiant, qui a par ailleurs obtenu une Grande Distinction durant son bachelier, nous a expliqué qu’il avait parfois perdu beaucoup de temps à faire des recherches complémentaires. “Je tombais systématiquement sur des sites français où les définitions sont un peu différentes de la Belgique. J’ai décidé de faire gagner du temps aux étudiants en droit en apportant un éclairage des notions qu’ils rencontreront tout au long de leurs études.”

Sur son blog, Antoine propose des articles spécialisés gratuits sur des notions complexes, des conseils de méthodologie, mais également des fiches synthétiques payantes. “Mon but est de devenir le site référent des étudiants en droit”, explique-t-il.

S’il aime autant aider les étudiants, c’est parce qu’il a lui-même été aidé lorsqu’il était plus jeune. “J’ai fait appel à un prof particulier en secondaire qui m’a vraiment aidé à booster ma moyenne. Cela m’a donné envie de faire la même chose pour les autres. C’est une énorme fierté de voir que les étudiants qui font appel à moi réussissent.”

Quels conseils pour les étudiants en droit ?

”Quand on sort des secondaires, le droit peut faire un peu peur car le jeune va entendre des mots qu’il n’a jamais entendus. Je conseille donc aux étudiants de s’approprier le plus vite possible cette nouvelle langue, en comprenant bien ce qui se cache derrière tous ces nouveaux mots. Le préjugé lié aux études de droit est qu’on étudie tout par cœur, mais c’est faux ! Il y a beaucoup de compréhension. Mais, pour cela, il faut bien intégrer les concepts. Il faut être capable de pouvoir jongler avec cette nouvelle langue. Sur mon blog, je propose par exemple des astuces pour prendre note et utiliser les bonnes abréviations pour gagner du temps.”

Antoine conseille également aux étudiants de ne pas étudier de phrases par cœur mais de retenir les principaux mots-clés. “En droit, il y a souvent des phrases à rallonge. Pour mieux les comprendre, il faut se concentrer sur quelques mots. L’idée viendra toute seule.”

Enfin, au-delà des traditionnels conseils comme remettre ses notes en ordre après chaque cours et avoir ses synthèses prêtes avant le blocus, Antoine conseille aux étudiants de ne pas écouter les rumeurs qui circulent quant à la difficulté de certains cours. “Quand je suis arrivé en première année, ça m’a terrifié d’entendre certains étudiants bisseurs dire que plusieurs cours étaient impossibles à réussir. Faites-vous votre propre opinion. Écoutez leurs astuces, s’ils en ont, mais ne vous laissez pas gagner par le stress. Chaque parcours d’étudiant est différent.”

- > Le blog “Success In Law”