Une cheffe étoilée cuisine des repas dans une cantine universitaire française

Au programme : houmous, salade de lentilles et coriandre ou salade de carottes et d’oranges en entrée, curry de poisson blanc ou de patates douces en plat, et un tiramisu ou un chou à la vanille en dessert. Le tout, pour le prix habituel, c’est-à-dire 3,30 euros ou 1 euro pour les étudiants boursiers.

”La précarité étudiante est un sujet qui me touche”, a expliqué la cheffe. “Je sais ce que c’est de payer un loyer à Paris en étant au Smic.”

Difficile de bien manger avec l’inflation

Pour respecter son budget, elle a dû faire preuve d’inventivité, en servant des produits économiques. Elle a toutefois brillamment réussi son défi, pour le plus grand bonheur des étudiantes et étudiants qui sont venus en nombre au restaurant.

”Les étudiants ont répondu présent”, a confirmé Dominique Marchand, présidente des CNOUS Centre national des œuvres universitaires et scolaires).

Depuis le début de l’année, à cause de l’inflation, les jeunes Français se dirigent de plus en plus vers les restaurants universitaires afin de bénéficier d’un repas chaud à prix démocratique. Le but de l’initiative était de les sensibiliser à l’alimentation équilibrée. Selon une étude de l’association COP1-Solidarités étudiantes, relayée par le Huffington Post, plus d’un jeune sur 2 déclare ne plus manger à sa faim.