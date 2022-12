Une professeure quitte Sciences Po après avoir refusé de remplacer les termes "homme" et "femme" dans son cours

Sur Twitter, un étudiant explique qu'elle tenait des propos "déplacés à longueur de cours", la traitant de "sexiste" et "homophobe". Selon d'autres étudiants, elle refusait de faire danser des hommes ensemble, et des femmes ensemble. "Elle mettait en avant la notion de séduction entre un homme et une femme et disait qu'elle trouvait moche que deux femmes dansent ensemble", expliquent des jeunes interrogés par le Parisien.

Je fais partie des étudiant. es qui se sont plaints. Une professeure sexiste et homophobe, qui tenait des propos déplacés à longueur de cours. Un manque de professionnalisme criant, qui mettaient nombre d’entre nous mal-à-l’aise. Merci @sciencespo ❤️https://t.co/1MUAnkefQz — romeowiththeaccent (@avecromeo) December 8, 2022

"Plusieurs étudiants inscrits à un cours de danse, composé de 20 élèves, se sont plaints auprès de l’administration de Sciences Po de propos sexistes, discriminatoires, dégradants et minimisant les violences sexistes et sexuelles, tenus de façon répétée par l'enseignante", a confirmé l'institution dans un communiqué de presse.

"L'administration a contacté la professeure en lui demandant de ne pas réitérer ce genre de propos", explique l'établissement à l'AFP. "On lui a demandé de revenir dessus, elle n'a pas souhaité le faire et a décidé de ne pas renouveler son cours." Contrairement à ce que certains médias affirment, la professeure n'a donc pas été virée, elle a décidé de partir d'elle-même.

La professeure réfute les accusations

L'enseignante, elle, dénonce le "politiquement correct", et affirme n'avoir jamais tenu le moindre propos homophobe ou minimisant les violences sexuelles subies par les femmes.

Interrogée par Le Figaro, elle explique que Sciences Po lui a entre autres demandé de changer l'intitulé de son cours et de remplacer les termes "homme" et "femme" par "leader" et "follower", ce qu'elle a refusé de faire. "Dans tous les manuels, les termes homme et femme sont utilisés. C'est une discipline cadrée", a-t-elle expliqué. "On m'a prévenue du changement de termes en septembre, sans me demander mon avis. Mais je ne veux pas utiliser "leader" et "follower", car cela sous-entend qu'il y a une notion de soumission entre les deux rôles, ce qui n'est pas du tout le cas (...) Sciences Po m'a dit 'soit vous acceptez et on continue, soit vous refusez et on arrête'. J'ai donc pris la décision d'arrêter", explique-t-elle.

Précisons que l'école n'a pas fourni de détails supplémentaires ni sa version des faits. Les étudiantes et étudiants, eux, ont été avertis il y a quelques jours qu'elle ne leur donnerait plus cours.

"Les discriminations n'auront jamais leur place à Sciences Po", a conclu l'établissement.

Une polémique dont s'emparent les personnalités

Certains journalistes et politiques n'ont pas tardé à réagir, dénonçant le "wokisme" de Sciences Po. "Cette dérive des Sciences Po est une aberration à laquelle il ne faut pas céder", a entre autres réagi Laurent Wauquiez (LR).

Cette dérive des Sciences Po est une aberration à laquelle il ne faut pas céder. En Auvergne-Rhône-Alpes, face à la folie wokiste de Sciences Po Grenoble, j'ai arrêté tout financement de la Région.https://t.co/6PtprE9xKW — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) December 9, 2022

C’est cette femme qui doit porter plainte contre Sciences Po . La liberté contre la bêtise infâme est un combat . https://t.co/sXSvUJwSFe — G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) December 8, 2022