Une étudiante suspendue après avoir emmené son bébé avec elle dans l'auditoire

Comme le rapporte le Derby Telegraph, l'université aurait reçu plusieurs plaintes d'autres étudiants, ce que la maman ne comprend pas. "Dès qu'il pleure ou commence à faire du bruit, je sors de la classe. Ce n'est pas plus dérangeant qu'une personne qui se lève pour aller aux toilettes", continue l'étudiante en psychologie. "Si je l'emmène aux cours, c'est parce qu'il est petit et a besoin d'être allaité. J'ai un autre fils de deux ans, et je ne le prends pas avec moi car il est plus grand."

Un environnement d'étude pour tous les étudiants

Leah a commencé à prendre son bébé avec elle en début d'année. En octobre, elle a eu une première entrevue avec un membre de l'université qui, selon elle, ne lui a pas formellement interdit de continuer. En novembre, elle a reçu un coup de fil de son établissement pour l'informer qu'elle était suspendue et qu'une enquête était en cours contre elle. "Je suis inquiète à l'idée de rater tous ces cours", a déclaré l'étudiante.

Invitée à réagir, l'université a expliqué "ne pas vouloir exclure une étudiante qui allaite son enfant". "Nous nous efforçons toujours de trouver les meilleures solutions possibles pour aider les jeunes mères à étudier. Mais on a aussi reçu des plaintes d'autres étudiants ayant du mal à se concentrer. Nous voulons nous assurer que l'ambiance est agréable pour tous les étudiants."

Le 7 décembre dernier, après une courte suspension, l'étudiante a été invitée à discuter avec l'université des différentes options qui s'offrent à elle pour allaiter son bébé sur le campus, sans le faire entrer dans la salle de cours.