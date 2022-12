Rishi Rajpopat, 27 ans, est doctorant à l'Université de Cambridge. Après six mois d'étude, il a fait une incroyable découverte à propos de la grammaire sanskrite. Le sanskrit est le langage sacré de l'hindouisme, mais également la langue avec laquelle les philosophes, poètes et savants indiens ont longtemps communiqué. Si aujourd'hui elle n'est plus parlée que par 25 000 personnes, elle revête toujours une grande importance culturelle.

Une "révolution"

Etant lui-même originaire d'Inde, Rishi Rajpopat a décidé d'y consacrer sa thèse. Il s'est mis en tête de décoder la "machine à langage" de Panini. Il s'agit d'un ensemble de 4 000 règles détaillées de grammaire. Avant sa contribution, deux règles entraient régulièrement en conflit et les personnes qui apprenaient le sanskrit ne savaient jamais laquelle choisir. Il n'y avait donc pas de grammaire commune puisqu'il y avait sans cesse des exceptions aux règles que les apprenants tentaient de créer. Aujourd'hui, grâce à l'apport de Rishi Rajpopat, une solution unique a pu être trouvée. Une solution qui était en réalité présente depuis le début dans la machine de Panini, mais personne n'avait encore réussi à la décoder.

Vincenzo Vergiani, professeur de sanskrit à l'Université de Cambridge, a déclaré que le travail de l'étudiant était "une solution à un problème qui a laissé des élèves perplexes pendant des siècles". Grâce à cette découverte, la grammaire sanskrite pourra être enseignée à des ordinateurs, ce qui augmentera encore sa diffusion.