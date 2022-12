Une étudiante reçoit des dizaines d’amendes sans raison : “Quelqu’un se fait passer pour moi”

”En tout, depuis le 1er juillet 2022, j’ai reçu 35 amendes à 144 euros, qui sont à chaque fois majorées à 300 euros”, raconte-t-elle à Midi Libre. “C’est intenable. À ce jour, le Trésor public me réclame la somme de 6.000 euros.” Mais cette somme pourrait bientôt s’alourdir.

Un cauchemar

L’étudiante, en deuxième année de BTS à Montpellier, ne comprend pas comment ce cauchemar est devenu possible. “Je ne sais pas comment elle fait car je n’ai jamais perdu mes documents d’identité et je ne me suis jamais fait voler”, explique la jeune femme. Régulièrement, elle doit donc écrire à la SNCF afin de prouver que ce n’est pas elle qui est responsable de ces infractions. Pour l’instant, elle parvient toujours à prouver qu’elle était soit en cours soit en stage au moment des faits, mais elle craint la suite.

Elle a déjà porté plainte deux fois, s’est adressée au procureur de la République, au tribunal judiciaire de Nîmes et au Médiateur de la SNCF. “Mais pour l’instant, rien ne se passe”, regrette-t-elle. En France, un usurpateur risque jusqu’à 15.000 euros d’amende et un an de prison.