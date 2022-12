"J'avais 11 ans quand j'ai commencé ma chaine", nous explique la jeune fille originaire de Damme (Flandre-Occidentale). "J'ai découvert l'ASMR et j'ai décidé de commencer à en faire moi-même avec mon téléphone portable. Comme mon frère étudiait la photographie et la vidéo, il m'a aidée à me filmer. La première vidéo qu'on a postée a tellement bien marché qu'on a continué." Sur Youtube, la communauté ASMR réunit en effet des millions de personnes et est extrêmement active.

Une passion qui relaxe

Depuis, Nanou poste deux à trois fois par semaine de nouvelles vidéos où elle chuchote, tapote ses ongles sur différents objets ou froisse des papiers pour les faire crépiter. "Les gens aiment mes vidéos parce qu'elles ne sont pas parfaites, elles sont naturelles et authentiques."

Ses abonnés voient en l'ASMR une façon de se relaxer et de trouver plus facilement le sommeil. "Personnellement, je regarde surtout de l'ASMR avant d'aller me coucher", explique Nanou. "Mes abonnés m'envoient souvent des messages où ils me disent que je les aide à traverser des moments difficiles et à se déstresser."

De nombreux projets

Actuellement, Nanou suit les cours à la maison, ce qui lui permet de poster facilement des vidéos. "Je reviens aussi d'un tour du monde", explique-t-elle. Mais cela ne l'a jamais empêchée de poursuivre son activité sur Youtube. L'adolescente mène ses projets avec brio et parvient à gagner de l'argent avec ses vidéos. "Nous investissons beaucoup dans notre matériel et dans les voyages que nous faisons pour mon vlog", explique-t-elle. Parallèlement à cela, la jeune fille a également lancé sa propre collection de hoodies, de shorts de bain et de bougies parfumées.

"Mes parents m'aident et nous soutiennent dans tout ce que je fais", poursuit-elle. "Ils veillent à ce qu'il n'y ait pas trop de pression sur moi, ça doit rester quelque chose d'amusant."

Si elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire plus tard, la jeune fille espère pouvoir continuer à faire ce qu'elle fait actuellement, tout en continuant à grandir. "Je vais passer mes examens via le jury central, puis je verrai bien les opportunités qui se présentent à moi. Je ne ferme la porte à rien."