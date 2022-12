Après avoir déjà raté plusieurs fois son examen final de médecine, un étudiant indien désespéré a décidé de se faire implanter un dispositif Bluetooth dans l’oreille afin de pouvoir tricher. Ce dernier était relié à un téléphone allumé présent sur lui. Malheureusement pour lui, la supercherie a été découverte et il n’a pas pu passer son examen.

Le drapeau bolivien. ©shutterstock

Le Bolivien Max Mendoza étudie depuis 33 ans à l’université. “Il a échoué à plus de 200 matières, a obtenu zéro à plus d’une centaine de matières”, dénonçait à l’époque un député. L’étudiant est ce qu’on appelle un “dinosaure”, c’est-à-dire qu’il s’inscrit année après année à l’université afin de garder les avantages liés à ce statut.

Le jeune Américain a tenté de fabriquer ce carburant sur sa cuisinière. Malheureusement pour le trublion, le mélange volatile a fini par exploser, ce qui a abîmé une partie de l’immeuble. En tout, 22 étudiants avaient dû être relogés, mais aucun blessé n’était à déplorer.

Un étudiant se rend aux cours à cheval ©dr

Prasert Phuinwong, un étudiant thaïlandais de 19 ans, a décidé de troquer sa voiture contre un cheval afin d’économiser en carburant. Pendant qu’il était au cours, le cheval pouvait passer son temps dans un champ, “ce qui est bon pour l’environnement” selon le propriétaire du cheval.

Des étudiants de l’Imperial College de Londres ont protesté contre l’arrivée d’une statue censée représenter une personne accroupie – l’image d’un scientifique à la recherche d’informations sur le monde qui l’entoure – alors qu’eux y voyaient plutôt… un homme en érection. La statue a finalement été installée.

©Jean Luc Flemal

Début 2022, un étudiant britannique avait fait le buzz après avoir expliqué s’être retrouvé seul à bord d’un vol commercial entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis. “C’était le vol le plus confortable de ma vie”, a-t-il déclaré, même si on peut se poser des questions sur l’empreinte carbone de ce genre de voyage…

Ce qui était au départ une histoire triste s’est transformé en nouvelle chance pour ce nouveau-né. Lors de ses vacances en Haïti, un étudiant a découvert un bébé dans une poubelle et a finalement décidé de s’en occuper comme si c’était son propre enfant. Même si cette aventure n’était pas du tout prévue et lui a fait prendre du retard dans ses études, le jeune homme a déclaré ne pas regretter son geste.

Jonathan Kikanga, un jeune Congolais de 18 ans. Ce dernier a réussi l'exploit d'être accepté aux 25 (!) voeux qu'il avait formulés. ©maxppp

Cet été, une jeune Française a défrayé la chronique après avoir envoyé une recette de gâteau à la place de sa lettre de motivation afin d’intégrer un établissement supérieur. Malgré cela, elle a en effet été acceptée par l’établissement, ce qui prouve, selon elle, que les lettres de motivation ne sont pas lues alors que les étudiantes et étudiants passent énormément de temps à les faire.

Jonathan Kikanga, un jeune Congolais de 18 ans, a réussi l’exploit d’être accepté aux 25 voeux qu’il avait formulés sur la plateforme française Parcoursup. “C’est du jamais-vu”, ont aussitôt réagi ses professeurs du lycée Dupuy-de-Lôme (Bretagne). Après avoir fait le tri, l’étudiant a finalement rejoint l’école qu’il convoitait… en attendant d’avoir ses papiers français.

L’Université Lawrence, dans le Wisconsin, a décidé de créer un cours pour apprendre à ses étudiants à ne rien faire. Derrière cette info insolite se cache pourtant un réel intérêt. En effet, les jeunes sont constamment sursollicités par les réseaux sociaux et par la technologie en général. Le but était donc de leur apprendre à prendre le temps de se relaxer en ne faisant rien de spécial.