UConfessions, ULB Confessions... Ces pages qui divertissent les étudiants pendant le blocus

"Tague un pote qui ne vient jamais en cours mais qui gratte des notes." Cette phrase, on la retrouve au-dessus d'un montage photo de l'ex-Première ministre britannique Liz Truss restée moins de deux mois au pouvoir. Le mème, publié sur ULB Confessions, a amusé des milliers d'étudiants et reçu des centaines de likes. Parmi ceux-ci, celui de l'humoriste belge Alex Vizorek.

Sur les pages de confessions étudiantes, on retrouve de tout : des mèmes humoristiques, des anecdotes, mais aussi, parfois, des témoignages poignants. Parce qu'elles reflètent directement les sujets qui touchent les étudiants, ces pages regroupent des milliers de fans. "Pendant le blocus, on est très actifs", nous explique le fondateur de la page ULB Confessions. "Les étudiants nous envoient beaucoup plus de confessions d'ailleurs. Ils ont besoin de parler et de se changer les idées. Et si on ne publie pas assez, on reçoit parfois des plaintes." "Pendant le blocus, on peut recevoir jusqu'à 100 confessions par jour", approuve l'un des administrateurs de la page UConfessions. "On divertit les étudiants pendant leurs pauses, c'est ce qui explique notre succès."

Qui gère les pages de confessions étudiantes?

Il existe des pages de "confessions" rattachées à chaque campus. Mais, bien entendu, ces pages n'ont rien à voir avec les hautes écoles et universités. Elles sont gérées au jour le jour par des groupes d'étudiants. Tous ceux que l'on a interrogés ont voulu rester anonymes. Mais ils ont accepté de nous en dire plus sur leur manière de fonctionner.

Sur UConfessions , la page regroupant les étudiants du campus de Louvain-la-Neuve, ce sont sept administrateurs qui se partagent la gestion quotidienne du contenu fourni à leurs 81.000 abonnés. "De cette façon, on prend chacun un jour de la semaine. Pendant le blocus, étant donné qu'on est nous aussi en train d'étudier, on se répartit la gestion de la page selon des créneaux horaires plus précis."

Chez ULB Confessions, la plus grosse page, qui regroupe 97.000 abonnés, ils sont en moyenne 3-4 administrateurs, mais le nombre peut monter à 7-8. "On voudrait en avoir plus", nous explique le fondateur de la page. Même s'il n'est plus étudiant, il a choisi de rester impliqué dans le projet. "Je ne veux pas voir la page dépérir", explique-t-il. C'est malheureusement ce qui est arrivé à la page Ulg Confessions qui regroupait 70.000 fans. Celle-ci n'est plus active depuis 2021, raison pour laquelle un étudiant a pris l'initiative d'en recréer une nouvelle, ULiège Confessions, qui compte 3.600 abonnés. "Je suis tout seul à la tête de la page. Au début, je n'avais pas des confessions tous les jours, mais là, le nombre commence à augmenter. Pour l'instant, ça reste gérable", explique-t-il.

Comment sont sélectionnées les confessions étudiantes?

Toutes les pages ont la même manière de fonctionner : elles proposent aux étudiants d'envoyer leurs confessions de manière totalement anonyme. Etant donné qu'ils ne peuvent pas tout publier, les admins effectuent un tri. Ils veillent à ne pas publier de contenus haineux, et à garantir l'anonymat des personnes qui seraient visées par des confessions. "On essaie aussi de diversifier les contenus", nous expliquent-ils. Ils alternent donc entre contenus drôles, poignants mais aussi parfois des appels à l'aide. "On reçoit parfois de vrais appels à l'aide d'étudiants désespérés. C'est très dur pour nous car, comme tout se fait de manière anonyme, on ne sait pas les contacter", nous expliquent les gestionnaires des trois pages que l'on a interrogés.

Lorsqu'ils publient un tel témoignage, ils intègrent tous systématiquement des liens vers des services, de l'unif ou non, qui pourraient aider ces personnes. "Parfois, les confessions nous sont envoyées à partir de faux comptes Facebook", note tout de même le fondateur de la page ULB Confessions. "On peut alors leur parler de façon anonyme." Preuve que ces pages sont très suivies, la police a déjà pris contact avec la page ULB Confessions suite à des témoignages particulièrement interpellants. "Quand on peut aider, on aide, on fait des appels à témoins. Mais, je le rappelle, les confessions sont anonymes, donc en aucun cas, on ne donne l'identité des personnes qui nous ont contactés."

Même si la vocation première de ces pages est le divertissement, elles ont plusieurs fois pu apporter du soutien à celles et ceux qui en avaient besoin.

Des pages très suivies par les étudiants, mais aussi par les alumnis

"Ces pages sont un véritable tremplin médiatique", poursuit le fondateur d'ULB Confessions. "On a pu aborder la question des violences sexuelles au sein de l'université et engendrer des débats."

Début 2020, une série d'histoires publiées sur la page UConfessions avait défrayé la chronique dans les médias. Et pour cause : l'auteur dénonçait la présence d'un réseau de violeurs sur le campus de Louvain-la-Neuve. Après avoir tenu en haleine des milliers de personnes, l'auteur a finalement avoué que toute cette histoire était fausse et était destinée à aborder les questions de harcèlement et de viol.

Créées il y a près de 10 ans (8 ans pour ULB Confessions, 7 ans pour UConfessions), ces pages ont accueilli les débats de société qui préoccupent les jeunes et vu défiler plusieurs générations d'étudiants. Ceux-ci continuent à se passer le flambeau, sous l’œil bienveillant des alumnis. "Les alumnis aiment continuer à lire les confessions pour se tenir au courant de ce qu'il se passe sur le campus", nous expliquent-ils. Et peut-être se remémorer des bons souvenirs liés à leur vie étudiante.