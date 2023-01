L’établissement explique avoir été mis au courant par des étudiants juste avant la fin de l’année. Il y a deux semaines, Amara, un étudiant en deuxième année de Centrale Lille, avait dévoilé quelques messages sur Instagram après être tombé sur la conversation. Il indique avoir été choqué par les propos antisémites et racistes, “pas seulement parce que je suis Noir, mais parce que je suis étudiant dans cette école”. Le nom de l’école a en effet été utilisé par les étudiants, ne serait-ce que dans le nom de la conversation qui s’appelait “CentRacisme”.

Des élèves de l’Ecole Centrale de Lille échangeait des propos antisémites et racistes sur un groupe appelé « CentRacisme ». Amara a eu accès aux messages et prend la décision de les rendre public. Il veut sensibiliser les grandes écoles et leurs élèves sur ce sujet. pic.twitter.com/CIq9sOkt3D — Konbini news (@konbininews) January 5, 2023

La grande école condamne évidemment “avec la plus grande fermeté la tenue de propos racistes par des étudiants”. “Ils sont contraires à notre éthique et à nos valeurs, ainsi qu’à notre engagement à lutter contre toute forme de discrimination”, poursuit-elle.

À l’heure actuelle, “les procédures judiciaires et disciplinaires sont en cours”. Comme l’explique l’AFP, les sanctions peuvent aller d’un simple avertissement à l’exclusion définitive de tout établissement public supérieur.

”Je pense que cette affaire n’est pas un cas unique et qu’elle s’insère dans un combat qui est plus grand et qui est le racisme dans les grandes écoles et en milieu scolaire”, a toutefois noté Amara auprès de Konbini.