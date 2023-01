Une enseignante à l'université virée pour avoir montré une peinture de Mahomet

Comme l'explique le New York Times, Erika López Prater avait pourtant pris énormément de précautions avant de montrer à ses étudiants une peinture du prophète Mahomet datant du XIVème siècle. Elle les avait entre autres prévenus qu'elle allait montrer des représentations de figures saintes, comme Mahomet ou Bouddha, durant son cours. Elle les avait ensuite invités à la contacter s'ils ne se sentaient pas à l'aise avec l'idée. "Mais personne ne l'a fait", explique-t-elle au journal. Le jour du cours, elle a prévenu les étudiants qu'elle allait montrer cette peinture, qualifiée de "chef d'oeuvre" par quelques experts, afin de laisser le temps à ceux qui le voulaient de partir. Mais là encore, personne ne l'a fait.

Représenter Mahomet

Peu après le cours, un des étudiants a toutefois averti l'administration de cette petite université privée. Il a été appuyé par d'autres étudiants musulmans (qui n'étaient pas présents au cours) qui estimaient que montrer cette peinture était une attaque contre leur religion. Qualifiant cet acte d'islamophobe, l'université a pris la décision de ne pas reconduire l'enseignante lors du prochain semestre. L'établissement a justifié sa décision en disant que voir une image du prophète Mahomet pouvait heurter certains étudiants, et qu'il était important que "tout le monde se sente en sécurité".

Si le Coran n'interdit pas explicitement les représentations du Prophète, certains musulmans estiment qu'elles doivent être interdites tandis que d'autres acceptent de voir des représentations respectueuses (comme c'était le cas ici). Selon la professeure d'art islamique Christiane Gruber dans un article publié par The Conversation, "le Prophète a été représenté dans l'art islamique à partir du XIIIème siècle." "Des musulmans et non musulmans étudient ces peintures", poursuit-elle. Les deux peintures montrées en classe par l'enseignante sont, selon elle, censées "aider les professeurs à avoir une discussion autour de la manière dont le Prophète a été conceptualisé au cours de l'histoire" et ne sont donc pas islamophobes.

La liberté académique

Une pétition s'opposant à son licenciement et défendant la liberté académique a déjà récolté 2.800 signatures. Plusieurs professeurs ont expliqué qu'ils montraient ces peintures au cours et que cela n'avait jamais posé de problème. Les défenseurs de l'enseignante s'insurgent également du fait que les petites universités préfèrent parfois se débarrasser des enseignants qui ne plaisent pas aux étudiants afin de s'assurer de la manne financière que constituent ces jeunes.