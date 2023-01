Selon plusieurs élèves, interrogés dans les médias, la principale intéressée aurait récolté les données personnelles de plusieurs d'entre eux. Elle se serait ensuite mise à leur envoyer des messages inappropriés. Certains suspectent qu'elle aurait tenté de les entrainer à se prostituer.

Pour les parents d'élèves, c'est l'incompréhension. La presque trentenaire a en effet pu circuler dans l'école pendant quatre jours avant d'être démasquée. "Je me demande à quel point je suis en sécurité dans cette école", a déclaré une élève.

Du côté l'école, on regrette un "événement malheureux". L'établissement a toutefois pris les choses au sérieux puisqu'il a contacté tous les parents d'élèves afin de leur expliquer la situation. L'école et la police ont ainsi vivement déconseillé aux enfants de rester en contact avec cette femme. Cette dernière a d'ailleurs été définitivement bannie du campus. Elle devra répondre de charges liées à la falsification de documents officiels.

Pour l'école, il s'agit toutefois d'un problème plus vaste. En effet, au New Jersey, les écoles publiques sont tenues d'inscrire immédiatement tous les enfants non accompagnés et ce, même si leur dossier n'est pas complet. Il a donc fallu plusieurs jours à l'établissement pour se rendre compte que le certificat de naissance fourni était un faux.