Hogwarts Legacy: quand Poudlard recrute au Salon de l'Étudiant

Du 3 au 5 février se tenait le Salon du Lycéen et de l'Étudiant à Paris. Un rendez-vous incontournable pour les écoles, qui y sont présentes pour recruter leurs futurs étudiants. Et cette année, un nouvel établissement s'est installé dans les allées du salon... Poudlard! Les fans de Harry Potter ont eu la surprise de tomber sur un stand dédié à l'école de magie la plus célèbre du monde.