”J’avais des examens, mais je préfère rester ici” : l’aveu de Florian, étudiant et maître des 12 coups de midi

Ce à quoi l’animateur a malicieusement répondu que c’était sans doute “plus lucratif”. La cagnotte du joueur a en effet dépassé les 14.000 euros.

Interrogé sur les détails de son examen, l’étudiant a expliqué que c’était en lien avec son job de guide dans un musée, qu’il fait en plus de ses études. “J’avais une visite avec des aveugles et malvoyants. On a appris en cours comment décrire un tableau pour fabriquer des supports pour que ce soit interactif et inclusif. On veut ouvrir la culture à tout le monde.”

Si l’étudiant pourra repasser son examen plus tard, le jeu, lui, est toujours en cours pour lui.