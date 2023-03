Aux Etats-Unis, lors de la mi-temps des matchs de basket, des jeux sont régulièrement organisés. En plus des célèbres kiss cam, une caméra aléatoire qui s'arrête sur des couples qui doivent alors s'embrasser, on retrouve d'autres défis sportifs qui permettent généralement aux participants sélectionnés de remporter de beaux cadeaux. Dans ce cas-ci, une voiture.

Le 11 février dernier, Craig Noyes a eu la chance d'être sélectionné pour participer à l'un de ces défis. Le jeune homme devait exécuter un putt sur une distance de plus de 28m et faire arriver la balle dans un tout petit espace au bas d'une affiche. Depuis 2014, personne n'avait encore réussi ce challenge. Mais l'étudiant était manifestement dans un jour de chance puisque, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus, il a réussi cet exploit sans aucun mal.

"Je ne suis pas du tout golfeur", a-t-il pourtant expliqué à l'agence de presse AP. "Mon objectif principal était de ne pas l'envoyer dans les gradins."

Au moment de récupérer sa voiture, l'étudiant a expliqué qu'il n'en revenait toujours pas. "C'est très spécial pour moi. J'étais certain d'avoir besoin d'une voiture dans les trois ou quatre ans, donc en avoir gagné une, c'est juste fou."

Une belle victoire pour ce jeune qui avait campé dehors avec des amis afin d'être dans les premiers à arriver au stade pour le match qui opposait leur équipe universitaire d'Auburn à celle d'Alabama. Remporter une voiture a en tout cas été un excellent moyen de se consoler de la défaite de son équipe.