Une énorme bagarre dégénère dans une école : 200 étudiants et plusieurs parents impliqués

Pour l’heure, on ne sait pas ce qui a engendré cette bagarre générale à la EBR Readiness Alternative School (Louisiane). Selon une hypothèse, relayée par le New York Post, les esprits se seraient échauffés quand une mère et sa fille (qui n’est pas élève dans l’école) se seraient présentées pour se battre avec une autre élève. Mais la lumière doit encore être faite sur les circonstances exactes. Ce que l’on sait avec certitude en revanche, c’est que la bagarre a d’abord impliqué un petit groupe de personnes puis a dégénéré en un incident beaucoup plus massif.

Les violences se sont en effet étendues dans la cour de l’école et dans le gymnaste. À l’arrivée des policiers, environ 200 personnes étaient impliquées. Dont des parents d’élèves.

Sur plusieurs vidéos de la scène, on peut voir un policier frappant violemment la tête d’un élève contre un mur. Mais, selon la police, le jeune aurait essayé de mordre et de frapper ledit policier. Plusieurs membres des forces de l’ordre souffrent actuellement de fractures. Toutefois, une enquête va être ouverte pour voir si la police a usé de la force adéquate pour répondre à l’incident.

En tout, 10 élèves ont été arrêtés. Certains d’entre eux avaient déjà été expulsés d’autres écoles. Aucun des parents n’a été placé en garde à vue.