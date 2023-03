”Dans le cadre du cours d’anglais des Bac 1 de sciences et médecine, les étudiants sont initiés à la vulgarisation orale de concepts scientifiques”, explique en effet l’UNamur dans un communiqué de presse. Les étudiants devront donc s’inspirer de l’émission de vulgarisation scientifique ayant marqué des générations pour réaliser leur capsule vidéo.

Le projet, “It’s not Rocket Science”, a été développé par deux professeures d’anglais appartenant au département des langues vivantes de l’Université de Namur. “Nous nous sommes inspirées de cette célèbre émission pour lancer ce projet destiné à nos étudiants de première année inscrits en biologie, chimie, médecine, géologie/géographie et pharmacie qui doivent se former à l’anglais scientifique. […] Ils devaient vulgariser un concept scientifique en 3 minutes sous forme d’une capsule vidéo didactique, à destination des élèves de l’enseignement secondaire”, ont expliqué Natassia Schutz et Aude Hansel.

Des 150 vidéos déjà réalisées, une dizaine a déjà été sélectionnée pour le concours se tenant au Printemps des Sciences (durant la semaine du 20 au 26 mars). Le jury sera constitué d’élèves du secondaire qui décideront qui sont les nouveaux Fred et Jamy.

”L’objectif de cet exercice est triple, expliquent Natassia Schultz et Aude Hansel. Offrir un aperçu de ce qu’on fait à l’université, donner envie aux jeunes d’étudier les sciences et permettre aux étudiants d’aborder l’anglais scientifique d’une manière très concrète.”

Les vidéos déjà disponibles ont de quoi faire trembler les héros de “C’est pas sorcier” !

Pour les plus curieux, voici deux vidéos expliquant respectivement la différence entre génotype et phénotype et le concept de sélection sexuelle.