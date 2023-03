Le spectacle en question est un "drag show", c'est-à-dire un spectacle où sont invités des drag kings et des drag queens. La performance devait servir à financer une association LGBTQ de prévention au suicide. Mais, pour le président de l'université, ce spectacle est une ode à la "misogynie" qui "discrimine la féminité". Il n'a pas hésité à comparer ce genre de spectacle à du blackface (qui consiste pour une personne blanche à se grimer de noir, ndlr).

"Un spectacle de travestis inoffensif ? Ce n'est pas possible. Je ne donnerai pas l'impression de tolérer la diminution d'un groupe au détriment d'un autre groupe, quelle qu'en soit la raison, même lorsque la loi du pays semble l'exiger", peut-on lire dans le mail que le doyen a envoyé aux étudiants et relayé par CNN.

"Le comparer à du blackface est odieux"

Plusieurs étudiants et avocats ont lancé une pétition afin de demander le rétablissement du spectacle qui est censé avoir lieu le 31 mars prochain.

"Le fait que le doyen compare les performances drag avec du blackface est une comparaison grossière et odieuse de deux sujets complètement différents. C'est une définition incorrecte de la culture drag en tant que performance et art", peut-on lire dans la pétition.

La Foundation for Individual Rights and Expression, qui défend les libertés civiles, s'est dit "préoccupée" par cette décision. "En tant qu'individu, le président a le droit de critiquer ce spectacle. (...) Mais en tant qu'acteur gouvernemental, il ne peut pas imposer ses propres opinions à la communauté de l'université."

Ces derniers mois, des projets de loi émanant de républicains ont tenté de restreindre les spectacles drag. Début mars, le Tennessee est devenu le premier Etat à limiter ces spectacles dans l'espace public. Neuf autres Etats envisagent de légiférer en la matière.

Depuis quelques années, la culture drag est de plus en plus visible, popularisée par des émissions télé comme Drag Race. En plus de la revendication politique, les spectacles drag veulent montrer que les identités peuvent être plurielles. Cette exposition s'accompagne toutefois d'une vague de critiques de personnes qui décrédibilisent ces spectacles.