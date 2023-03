Cette université autorise les étudiants à se déguiser pour recevoir leur diplôme (et ils ne manquent pas d'imagination)

A l'Université des Arts de Kyoto, la cérémonie de remise de diplôme permet aux étudiantes et étudiants de laisser parler leur créativité. En effet, les jeunes sont autorisés à venir chercher leur sésame en étant habillés comme ils le souhaitent, le plus souvent de costumes confectionnés par leurs soins. L'occasion de voir apparaître des déguisements plus loufoques les uns que les autres. Le 23 mars dernier, plus de 200 étudiants ont reçu leur diplôme de la Faculté des Beaux-Arts ou encore la Faculté de Musique.