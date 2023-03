Aux Etats-Unis, l'usage d'animaux de thérapie est assez répandu dans les universités. D'après une étude datant de 2017, 62% des 150 établissements sondés, disposaient d'un programme permettant aux étudiants de rentrer en contact avec des animaux. Le plus souvent, il s'agit de chiens mais, récemment, certaines universités se sont penchées sur les poneys.

Interagir avec des animaux permet aux étudiantes et étudiants de réduire leur stress, mais aussi de diminuer leur sentiment de solitude. En cela, les chiens et les poneys fournissent les mêmes résultats. Si ce n'est que les poneys peuvent amener quelque chose en plus. En effet, comme l'explique la revue Inside Higher Ed, certains jeunes qui vivent en ville n'ont jamais interagi avec un poney avant. Cela leur apporte donc une expérience supplémentaire. Sans compter que certains jeunes peuvent avoir peur des chiens ou y être allergiques.

La Northwestern University (Illinois) utilise des poneys de thérapie depuis une dizaine d'années. La Purdue University (Indiana) accueillera ses premiers poneys courant avril, en plus des chiens qu'elle invite déjà durant les examens. Généralement, ces animaux se baladent dans le campus ou sont placés dans un endroit où les jeunes peuvent les caresser. Tout est fait pour éviter de stresser les animaux.

"Vous seriez surpris de voir à quel point les étudiants sont excités de voir les poneys", indique Tracey Gibson-Jackson, directeur des activités étudiantes de la Northwestern University. Amanda Sellers, de la University of Central Florida ne dit pas autre chose. "De nombreux étudiants nous ont dit que ces rencontres avec les poneys avaient fait toute leur semaine et qu'ils avaient complètement oublié leur stress pendant qu'ils les caressaient."

Les chiens et les chevaux sont de plus en plus utilisés en médecine et en psychologie afin d'aider les personnes qui en ont besoin.