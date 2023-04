”Je ne recopiais pas tout mot à mot, mais je posais des questions qui me permettaient d’accéder à des informations beaucoup plus rapidement que d’habitude”, explique l’un des étudiants à nos confrères de la BBC. Cet étudiant a généralement des notes plus basses que celles qu’il a reçues en utilisant l’intelligence artificielle.

Pas de triche pour l’université

L’université de Cardiff a consulté les historiques de connexions et n’a pas constaté de tricherie. “La plupart des visites ont été identifiées comme provenant de notre réseau de recherche. Notre école informatique, par exemple, s’intéresse à la recherche et à l’enseignement de l’intelligence artificielle”, selon l’université.

Un autre étudiant raconte auprès de la BBC qu’il travaille désormais à chaque fois avec une IA : “ChatGPT fait désormais partie de mon processus de travail et cela continuera probablement jusqu’à ce que je ne puisse plus y accéder”.

Ces étudiants voient à travers ChatGPT un outil qui facilite leur travail mais à côté de cela, les efforts à fournir lors d’une rédaction sont réduits de 20 %.

”Nous décourageons activement tout étudiant de commettre des infractions aux règles académiques”, souligne l’université. En effet, même si ce n’est pas noté noir sur blanc dans le règlement, l’utilisation d’une intelligence artificielle peut donner lieu à des sanctions académiques.