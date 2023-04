"Ma boite aux lettres explosait": un étudiant américain accepté par un nombre record d'établissements supérieurs

Dennis Barnes, un étudiant américain, a récolté un montant record de bourses d'étude. En effet, 125 collèges et universités lui ont proposé de venir étudier chez eux, ce qui équivaut à une somme totale de plus de 9 millions de dollars ! Interrogé par plusieurs médias, l'étudiant a affirmé qu'il avait postulé à près de 200 établissements, et qu'il espérait atteindre la somme totale de 10 millions de dollars à la fin du mois d'avril.