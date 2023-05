La statue en question, réalisée par les étudiants en art de l'école Luigi Rosso sur commande de la mairie, représente une sirène aux formes généreuses. "On dirait une sirène avec des seins siliconés et d'énormes fesses jamais vues avant sur une sirène", s'est amusé l'acteur Tiziana Schiavarelli, originaire de la région. "Je suis sûre que ça deviendra une attraction pour les touristes."

Les principales critiques relevées à l'encontre de la statue la jugent "trop provocante", explique le Guardian. L'œuvre est tournée en ridicule sur les réseaux, et certains n'hésitent pas à la comparer à Kim Kardashian.

Un hommage aux femmes qui ont des formes

Interrogé par le Guardian, le professeur d'art qui a supervisé l'œuvre a rappelé qu'il s'agissait d'une commande de la mairie. Celle-ci souhaitait en effet placer une statue sur le thème de l'eau dans le parc nommé en l'honneur de la scientifique et prix Nobel Rita Levi-Montalcini. "Les étudiants se sont réunis et ont proposé l'idée d'une sirène", explique Adolfo Marciano. "On a ensuite envoyé le projet à la mairie, qui l'a validé. Il s'agit d'un hommage à toutes les femmes qui ont des formes", a précisé le professeur, qui est satisfait de voir que la statue s'éloigne du portrait de la femme fine souvent relayée dans les magazines.

Les étudiants en art ont réalisé d'autres statues, notamment une en mémoire des personnes ayant subi des accidents de travail. "C'est dommage qu'on ne parle que de la sirène", a conclu un habitant.

Il y a quelques années, une statue peu vêtue de la Spigolatrice di Sapri (la Glaneuse de Sapri), une figure marquante et un symbole de la poésie italienne, avait elle aussi suscité la polémique.