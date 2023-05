Inutile de dire que le jeune homme avait donc l'embarras du choix. Après une courte réflexion, il a opté pour la Cornell University. Comme il l'a expliqué à CNN, Dennis Barnes compte suivre "des études d'informatique, pour travailler plus tard dans le développement de logiciels". Selon lui, il s'agit du meilleur établissement pour le faire. Une fois son diplôme en poche, le jeune homme rêve de se lancer dans de nouvelles études de droit.

Choisir sa future école était "un grand jour pour lui". En effet, il accorde beaucoup d'importance à son éducation. Le jeune homme a commencé à postuler en août dernier pour se laisser le plus de portes ouvertes. Mais, quand on lui a dit qu'il était proche du record, il s'est laissé tenter et a voulu le relever. Auparavant, une étudiante avait déjà réussi l'exploit de se faire accepter dans 140 établissements différents. Le record a donc été largement battu.