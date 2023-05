Comment un étudiant a piégé un journal irlandais avec un faux article créé par une IA

Titré "L'obsession des Irlandaises pour le faux bronzage est problématique", le papier, publié jeudi, était vite devenu l'un des articles les plus lus sur le site du journal. The Irish Times a supprimé l'article le lendemain et a indiqué dimanche que sa publication "constituait une rupture de confiance entre The Irish Times et ses lecteurs". "Nous sommes sincèrement désolés."