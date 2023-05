L'étudiant américain souffre en effet depuis 2016 d'une lésion de la moelle épinière, après avoir reçu une balle dans le cou. Ces lésions l'ont laissé paralysé. "Il y a eu beaucoup de hauts et de bas", a déclaré l'étudiant à des médias américains locaux. "J'ai dû réapprendre à manger, parler et respirer."

Suite à son accident, Khalil Watson avait été contraint de regarder sa cérémonie de diplôme de secondaire à travers un écran. "Ne pas pouvoir aller à cette cérémonie a été très dur pour moi", se souvient-il. Raison pour laquelle il a absolument tenu à aller chercher son diplôme du supérieur en mains propres.

Lundi, le jeune homme, aidé par un exosquelette conçu par le Sheltering Arms Institute, s'est donc levé de son fauteuil roulant et a pu faire quelques pas sur scène, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Pour ce faire, il s'est entraîné pendant deux semaines afin de bien maîtriser la technologie.

Après son accident, en plus de devoir se battre pour regagner son autonomie, l'étudiant américain s'est lancé dans une carrière dans le social au Reynolds Community College (Virginie). "J'ai une passion pour aider les autres. Après ce que j'ai traversé, je me suis dit que ce serait facile pour moi de comprendre ce que les autres vivent, dans des situations similaires ou différentes de la mienne."

"Tout est possible", a conclu l'étudiant. "Même si vous avez des hauts et des bas, vous devez continuer et aller de l'avant."