La BSL est une compétition nationale qui réunit les étudiants belges fans de gaming. Ceux-ci s'affrontent sur plusieurs jeux et représentent leur établissement supérieur lors de compétitions. De février à mai, les jeunes de diverses hautes écoles et universités du pays se sont donc affrontés sur trois jeux : FIFA, Rocket League et League of Legends. Ce dimanche, les deux meilleures équipes de chaque jeu se sont opposées dans un dernier duel, également retransmis sur Twitch.

Les résultats

Sur League of Legends, l'EPHEC Esports a une nouvelle fois montré sa supériorité en battant la HE2B-ESI. En cinq éditions, l'EPHEC est repartie quatre fois avec la coupe. L'année dernière, c'était la HE2B-ESI qui avait gagné le titre. Depuis la création de la compétition, les francophones ont donc à chaque fois terminé premiers.

Louis Cayphas (UCLouvain Cefuc Gaming) a offert aux francophones leur deuxième victoire, en battant BigRoen (Thomas More Gaming) à FIFA.

Enfin, lors d'une finale 100% flamande à Rocket League, c'est finalement l'UGent Esports qui est reparti avec le titre, face à la VUB Gaming.

En tout, 8.000 euros de gains ont été distribués aux six meilleures équipes de chaque jeu et ce, grâce aux multiples partenaires de l'événement.

Un secteur florissant

En plus d'organiser des tournois, la Belgian Student League s'est donnée pour mission de soutenir les initiatives étudiantes en lien avec l'e-sport. Leur mission est en effet d'encourager les jeunes à explorer leur passion et à montrer leurs compétences. "L'e-sport, ce n'est pas seulement jouer à des jeux", peut-on lire sur leur site internet. "C'est une industrie complète, avec un nombre croissant d'opportunités d'emploi."

Ces dernières années, le secteur de l'e-sport a gagné en importance. En 2022, le marché mondial de l'e-sport était évalué à un peu plus de 1,38 milliard de dollars, soit 1,27 milliard d'euros.