Le 10 juin dernier, Salif Traoré a été diplômé en management de la célèbre école HEC Paris. Cet étudiant n’est autre que le leader des Magic System. Lorsque son nom a été cité, l’Ivoirien de 44 ans est monté sur scène. “J’ai essayé de chercher sur ChatGPT le discours que je pouvais faire face à tous ces étudiants. Mais je ne vais pas faire de discours, je vais faire ce que je fais de mieux. Est-ce que vous êtes prêts pour faire le show ?”

Le chanteur a ensuite enchainé avec “1er Gaou”, le premier tube du groupe. Puis les autres membres du groupe sont venus le rejoindre sur scène pour chanter “Magic in the air”. Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, les étudiantes et étudiants de l’école de commerce avaient l’air ravis.

”Un moment inoubliable”

C’est pendant le Covid que Salif Traoré a eu l’idée de reprendre des études. Il a passé tous les tests pour pouvoir être admis en executive master de management. Comme l’explique France Info, le chanteur est impliqué dans plusieurs fondations qui construisent des écoles, mais également dans des entreprises qui veulent aider les artistes africains à se former.

Sur Facebook, le chanteur a déclaré que c’était “un des moments les plus inoubliables” de sa carrière. Le moment était d’autant plus émouvant que sa fille était présente dans l’assemblée pour le soutenir. Deux jours avant, elle avait été elle-même diplômée en management international de l’IPAG Business School.